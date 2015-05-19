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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 11:14 BJT

韩国股市：早盘上涨，三星电子升逾2%引领大盘涨势

路透首尔5月19日 - 韩国股市综合股价指数(KOSPI) 周二早
盘上涨0.5%，报2,123.45点。权重股三星电子 上扬逾2%，引
领大盘涨势。
    
    此前美国联邦上诉法院对消费电子公司苹果 与三星电子最近
的知识产权之争进行裁决，部分裁决有利三星。 
    
    韩国最大入口网站与移动信息服务业者Daum Kakao 跳涨
4%，之前该公司表示计划并购韩国浏览相关应用软件开发商Locnall。(完
)

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