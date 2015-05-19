更新版 1-新债招标：中国国开行七年债收益率3.9991%，10年3.9654%%--业内人士

(新增七年和10年债招标结果)

路透上海5月19日 - 在中国银行间债市周二早盘现券收益率全线上行后，国家开发银行 上午招标的五期债结果均高于预期。业内人士透露，第二批两期债中，七年期固息增发债中标收益率3.9991%，10年期为3.9654%。此前二者预测均值为3.91%和3.89%。

上述两期债的投标倍数为1.77倍和1.88倍。稍早结束的一至五年三期债，中标收益率依次为2.5872%、3.3885%和3.6364%；对应投标倍数2.51倍、2.60倍和2.48倍。此前预测均值为2.49%、3.34%和3.58%。

交易员称，今日五期新债结果较预期偏高，应该主要和二级市场转弱有关。早盘资金价格止跌转稳，增加做空情绪，现券收益率普涨。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.6363%、3.4108%、3.6354%、3.9653%和3.9004%。

以下为国开行近两个月同期限新债的招标情况：

招标日 一年期 三年期 五年期 七年期 10年期

利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数

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5月19日 2.5872% 2.51 3.3885% 2.60 3.6364% 2.48 3.9991% 1.77 3.9654% 1.88

5月12日 2.7193% 3.20 3.4118% 3.69 3.6408% 2.72 3.9582% 3.72 3.8406% 1.92

5月7日 -- -- 3.6167% 4.14 -- -- -- -- 3.8258% 3.83

5月5日 3.19% 4.04 3.6351% 2.65 3.7476% 2.34 4.1039% 3.72 3.8400% 2.23

4月28日 3.2313% 2.77 3.6243% 2.53 3.7319% 2.79 4.1486% 1.94 3.7976% 2.07

4月24日 3.2185% 3.67 3.6462% 2.54 3.7984% 2.61 -- -- 3.8574% 3.46

4月21日 3.2472% 5.71 3.5850% 3.68 3.6893% 3.81 3.8992% 3.61 3.7455% 3.30

4月14日 3.5926% 4.48 3.8443% 3.62 3.9780% 3.10 4.1871% 3.22 4.0966% 2.86

4月7日 3.7307% 3.81 4.0026% 3.46 4.13% 2.70 4.25% 3.03 4.21% 3.39

3月31日 3.97% 3.79 4.18% 2.79 4.2764% 3.14 4.3858% 4.01 4.2998% 3.45

3月24日 3.6563% 2.82 3.8462% 2.14 3.9569% 2.21 4.1099% 2.70 3.9622% 2.96

3月17日 3.6454% 2.95 3.8227% 2.73 3.9035% 2.49 4.0530% 3.36 3.9282% 2.72

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今日招标五期债为该行今年第11、七、八、九和10期金融债增发，票面利率为3.19%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：

2015第11、7、8、9、10期增发债

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发行上限 1年40亿元；3/7年70亿元；5年60亿元；10年80亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：5月19日9:30-10:30；7/10年：5月19日9:30-11:10

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 5月21日

起息日 1年：5月12日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日

分销期 5/20-5/21

上市日 1年：5月25日；3/5/7/10年：5月27日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%