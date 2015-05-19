中国汇市：人民币早盘随中间价小贬，市场死气沉沉待大行出动打破区间

路透北京5月19日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小贬，中间价结束四连升并逼近6.11元关口。交易员称市场死气沉沉，成交清淡；新公布的银行结售汇逆差规模虽明显收窄，但对汇市影响有限。

他们并认为，人民币短期或继续在6.20-6.21元附近窄幅震荡，后市有待大行客盘结售汇打破目前的箱体运行局面。

“最近市场都不会动，大家都在看股票。市场现在基本上就没人折腾，我觉得还是看大行的flow，哪天有购汇或结汇市场就动起来。”一中资行交易员说。

相比汇市的波澜不惊，中国股市沪综指 早盘强劲反弹并一度突破4,400整数关口，涨幅逼近3%。

北京时间11:20，人民币兑美元即期报6.2054元，上日收报6.2043元。今日人民币兑美元中间价 为6.1098元，上日中间价为6.1079元。

中国国家外汇管理局稍早公布，4月银行结售汇连续第九个月录得逆差，但1,062亿元人民币（等值173亿美元）逆差规模较3 月的记录高点4,062亿元明显收窄。其中，银行代客结售汇逆差亦收窄至921亿元，为连续第八个月逆差，银行自身结售汇逆差141亿元。

国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际与名义有效汇率指数均出现小幅贬值，结束此前10个月连升走势。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.92%至130.44，上月为环比涨0.95%；人民币名义有效汇率指数微跌0.1%至125.94，上月环比为上涨2.01%。

全球汇市方面，美元周二持坚，受美国公债收益率(殖利率)飙升提振，且由于市场继续担心希腊可能无法在下月偿债，欧元再度承压。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2485/6.2535，上日尾盘为6.2475。

北京时间11:20，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2051/6.2071元，上一交易日尾盘报6.2049元。