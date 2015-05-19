台湾债市：10年券殖利率随美债收高，静候美联储会议记录

* 10年券104/5R随美债收高，观望美联储4月会议记录 * FED6月会议前债市波动料加大，但台债仍难脱整理 路透台北5月19日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周二收高。交易员表示 ，主要反应美债殖利率弹升，不过受限于台债筹码集中以及美联储周三将发布4月货币政策会议记录等变数， 多空操作均趋于审慎。 交易商认为，就美国指标10年期公债殖利率 近期走势分析，底部有愈垫愈高的趋势，一旦突 破2.35%支撑，台债筹码集中的因素恐遭破坏。虽然市场对美国6月升息的预期偏低，但还是要提防任何可能性 ，明日美联储公布的4月货币政策会议记录，或可提供些许指引。 〞大家还是很在意美国升息，随着FED开会时间点越接近，波动幅度会加大。〞一寿险交易员说。 另一票券商交易员称，今晚美国指标10年期公债殖利率可能还会续弹，不排除会往上测试2.30-2.35%。 寿险交易员认为，台债具备筹码稳定，资金宽裕等特性，殖利率逢反弹仍见不少买盘承接，因此殖利率要 大幅弹升的难度不小。 交易员指出，近日有见到30年长券104/8 在场外成交。应该是先前寿险委托银行或券商投标 后筹码的移转。纵然寿险仍有买进需求，104/8也因为流动性不佳，对多头挹注效果有限。 交易员表示，台债周五将有新五年券104/9 开始发行前交易，以五年现券104/6与10年券利差 达56基点来看，104/9发行前交易殖利率可能有进一步上修的必要。 〞104/9要到1.05-1.10%才比较合理。〞一证券商交易员说。 交易员预估，明日五年债104/6期 殖利率主交投区间暂看在1.00-1.03%；10年增额券104/5R 期则料在1.56-1.60%。 美国公债价格周一下滑，因交易商对上周升势获利了结。上周美国公布的经济数据令人失望，巩固了对美 国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息至明年的预期。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -0.11 1.0117 1.0110-1.0140 22.0 10 104/5R +1.04 1.5749 1.5700-1.5859 58.5 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 5月19日(二): 美国4月建筑许可年率、房屋开工年率；德国5月ZEW景气判断指数和现况指数；英国4月消费者物价指数(C PI)、未经季节调整的PPI；欧元区3月贸易收支、4月HICP终值；欧洲央行管委维斯科和美国芝加哥联储总裁埃 文斯在慕尼克一项会议中演讲。 5月20日(三): 台湾第一季经常帐、4月外销订单；美联储FOMC公布4月会议记录；美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说； 欧洲央行管委会会议、没有排定宣布利率；德国4月PPI；澳洲5月消费者信心指数；瑞士5月ZEW投资者信心指 数。 5月21日(四): 美国4月成屋销售年率、4月领先指标；美国4月芝加哥联邦储备银行全国活动指数；美国费城联储5月制造 业指数、堪萨斯联储制造业指数；日本央行货币政策会议(至22日)；欧洲央行中央银行业论坛(至23日)；德国 5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；欧元区3月经常帐、3月净投资；欧元区5月Markit制造业PMI、服 务业PMI、综合PMI 初值；英国4月零售销售；英国 5月工业联盟(CBI)总工业订单差值；日本5月路透短观制造 业景气判断指数；英国央行副总裁康利夫在伦敦发表演说；南非央行宣布利率决议。 5月22日(五): 台湾4月季调失业率、第一季经济成长率；汇丰中国制造业PMI 5月初值；美国5月Markit制造业PMI初值 ；美国4月CPI；日本4月制造业PMI初值；德国第一季GDP修正值、5月IFO企业景气判断指数；法国5月法国企业 景气指数；日本央行宣布货币政策决议；英国央行副总裁夏菲克在英国企业财务长公会会议发表演说。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5R 1.5749 5 104/6 1.0117 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 董永年/罗两莎; 审校 杨淑祯)