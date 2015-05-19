澳新汇市：新西兰元走高，因央行调查显示通胀预期意外上升

新西兰央行近期表示，如果通胀预期继续进一步下滑，则可能开放降息大门。鉴于降息预期目前似乎已稳住，让有关该央行未来数月降息的臆测降温。

“尽管未来一年仍有可能降息，但我们认为，市场对近期降息预期的押注还太过激进，”BNZ资深策略师Kimberly Martin在一份报告中称。

调查的影响也盖过了其他数据的影响。数据显示，新西兰第一季生产者物价指数(PPI)降幅大于预期，而且招聘广告数量下降。

澳元兑美元 回升至0.7988，在澳洲央行5月政策会议记录公布后一度下滑至0.7969。会议记录显示，澳洲央行政策委员会认为，在将利率降至2.0%纪录低位之后，仍有在必要时降息的空间。

“会议记录显示，澳洲央行仍对降息持开放态度，”澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso称。尽管他预期利率前景持稳，但表示风险偏向于降息。(完)

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