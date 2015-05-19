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货币新闻 | 2015年 5月 19日 星期二 12:07 BJT

《全球市场》中国股市提振亚股扳回跌幅，希腊问题拖累欧元

美元兑日圆 周二持稳于119.95日圆。

对日本央行将进一步放松政策的预期使日圆受到抑制。接受路透调查的多数经济学家预计，日本央行料将在10月份扩大其巨额刺激措施的规模，尽管日本央行总裁黑田东彦已表示，没有必要这么做。

美国原油期货小幅上升，周一因美元走强和供应过剩担忧而下跌。据沙特的一项报告称，该国石油出口处于近10年来的最高水平，这引发了对供应过剩的担忧。美国原油期货 在亚洲盘上涨0.1%左右至每桶59.47美元，布兰特原油 跌0.2%至每桶66.13美元。

现货金 小跌0.2%至每盎司1,221.83美元，上日曾创下三个月高点，因之前公布的美国经济数据令人失望，打压了有关美联储将很快加息的预期。(完) (编译 李春喜/李爽/于春红/汪红英；审校 张涛/张荻/龚芳/徐文焰)

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