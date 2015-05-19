美日贸易：日本称若无美快速通道贸易授权法，很难召开TPP部长级会议

路透东京5月19日 - 日本经济财政大臣甘利明周二称，如果美国不能通过快速通道贸易授权法，那么就跨太平洋贸易协定举行部长级谈判会变得“极其困难”。
若贸易促进授权(TPA)在美国参众两院获批，将给涉及12国的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判带来动力。
“除非TPA法案获通过，否则TPP谈判无法完成，”甘利明在记者会上说，并补充道他希望美国快速通过该法案。
“至于部长级会谈能否召开，情况变得极其困难。”
来自TPP成员国的首席谈判代表从周末起齐聚关岛，商谈从劳动就业到知识产权等一系列问题。
有揣测认为，TPP成员国的部长们可能将在本周末参加亚太经合组织(APEC)贸易部长会议的间隙举行会谈。
美国共和党高层周日预计，尽管面临奥巴马所在民主党人士的反对，但国会两党将举行投票，通过“快速通道”贸易授权法。 (完)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
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