中国货币市场：新股供给提速无碍资金宽裕，回购利率低位渐趋稳

路透北京5月19日 - 中国银行间市场周二早盘资金宽裕格局仍不改，主要回购利率涨跌互见，但波幅均有限；月内第二批新股申购启动，推升场内七天期资金需求，其价格亦略有上涨，而隔夜资金价格则继续微幅下行并步步趋近1%关口。
交易员称，除IPO外本周还面临缴税抽水，但流动性充沛格局短期难转变；资金利率方面企稳态势初现，除非后续进一步宽松政策出台，料将围绕目前点位窄幅震荡。
“打新影响七天融入量比较大，但是应该没有什么问题，因为各大行超储率比较高，现在也都在出钱，资金来说还是比较宽松的，”上海一银行交易员表示。
本周将有20只新股在沪深交易所进行IPO，网上申购日为周二至周四，其中今日有12只新股集中申购。
公开市场方面，中国央行周二仍无任何操作，至此空窗格局已持续逾一个月。资金面仍异常充沛，即便应对一个月两次的IPO也毫无压力，无需公开市场额外提供帮助。
对于隔夜资金利率，北京一券商交易员认为，关注其最终是否破1%的意义并不大，“只是形式上的意义罢了。”
最近一次银行间市场隔夜回购加权利率低于1%的情况，出现在2009年8月。
今日长期资金方面，一个月期以上的Shibor 继续走低，但幅度较上日有所收窄，一年期的shibor今日下滑幅度为5.6个基点(bp)，此前两日均为7个bp。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.0070 1.0161 -0.91
七天 1.9028 1.8895 +1.33
14天 2.3726 2.3499 +2.27
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.5600 0.5150 +404.50
七天 2.8400 2.0900 +75.00
14天 2.4800 2.4900 -1.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.1600 1.0800 +8.00
七天 1.9100 2.0000 -9.00
14天 2.4200 2.3700 +5.00
Shibor
其中:隔夜 1.0330 1.0520 -1.90
七天 1.9250 1.9200 +0.50
三个月 3.1560 3.2000 -4.40
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 边竞/杨淑祯)
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