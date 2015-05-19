台湾货币市场：短率躺平，缺票缺券令银行短钱充斥

* 短率持续处于低位

* 市场短票和债券流通很少，缺票缺券

* 银行冲刺短期放款排挤短票发行

记者 高洁如

路透台北5月19日 - 台湾银行间短率周二仍在低位不动。交易人士表示，银行资金到了泛滥的程度，对投信退存款，保管银行拒收短钱，加上市场上的短票和债券额度相当少，银行资金无处去化，利率躺平低位。

他们表示，近期企业开始准备发放现金股利的资金，将钱存放在银行，这也使得银行的资金持续充裕。此外，外资近期仍是净汇入台湾，银行间资金满溢。

〞虽然有买票，但是这数字实在少得可怜...太惨了，〞一位大型金融机构交易员表示。

他们也说，由于资金无处可去，因此到最后也只能去排队请央行冲销。不过央行的冲销态度也不是很积极，这使得市场余钱一直很泛滥。

本地时间1210：

--台币兑美元 暂升1.62角，报30.448。

--台湾加权股价指数 升0.99%，报9,701.20点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.386%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.400%；上日亦同。一周拆款利率暂落在0.380%-0.430%，上日在0.388%-0.450%；两周拆款利率暂落在0.415-0.450%，上日在0.388%-0.450%。

**短票很少**

短票市场方面，票券商交易员也表示，市场上的新发行短票一直很少，银行加入抢放款给企业的行列，这使得企业的资金需求朝向银行短借，而非在短票市场上发票。

他们说，银行目前借出资金由一周到数个月，冲刺营运周转金放款，短票发行额持续向下，这也是银行一直抱怨买不到票的主因之一。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%，同上日，且以0.57%为主要利率。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.579%，前日为0.572%，成交量33亿台币，前日为114亿。 台湾央行周二存单到期金额5,651亿台币，存单发行金额待午后央行公布。 本周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)1,644亿台币，余日到期情况为周三2,246.5亿、周四2,884.5亿、周五223亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周一的超额准备为291亿台币，累积超额准备为2,835亿台币、加计前期1%的超额准备为4,755亿台币。 **债券附买回市场缺券**

债市附买回(RP)市场方面，交易员也表示，市场资金非常宽松，而且目前还看不到反转的迹象。由于近期公债买卖断市场的交易量也很小，资金缺口不大，投信全数站在多钱的行列。

〞保管银行不收投信的钱，他们(投信)的定存不能续做..〞一位大型票券商交易员说。

周二有德意志银行新加坡分行的五年期人民币债券16.5亿交割。他们也说，市场上虽有债券交割的紧缩因素，但一直没有很明显的紧缩效果。

〞我不收钱，还一直推钱出去，〞另外一家大型票券商交易员则说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，均持平上日。

票券商的债券附买回利率则也还在低位。大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率主要成交在0.45-0.49%左右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0.46%。但成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。