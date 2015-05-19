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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 12:17 BJT

《汇市简讯》美元指数目前仍倾向下行

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* 亚洲时段呈现窄十字星--开涨1.1%，因美国公债收益率恢复升势

* 20日波林格区间收窄

* 5、10、20日移动均线向下--信号好坏参半--目前趋势仍为下行

* 突破10日移动均值94.17为正面信号

* 5日移动均值93.72和稍早高位94.33分别为首道支撑和阻力位

* 图表(link.reuters.com/byq74w)

(完)

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