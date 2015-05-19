《汇市简讯》美元指数目前仍倾向下行

0405GMT
* 亚洲时段呈现窄十字星--开涨1.1%，因美国公债收益率恢复升势
* 20日波林格区间收窄
* 5、10、20日移动均线向下--信号好坏参半--目前趋势仍为下行
* 突破10日移动均值94.17为正面信号
* 5日移动均值93.72和稍早高位94.33分别为首道支撑和阻力位
* 图表(link.reuters.com/byq74w)
(完)
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贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%