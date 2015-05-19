全球金融：亚投行本周将于新加坡开会，创始会员国齐聚讨论协议章程

七大工业国(G7)中的美国、日本和加拿大还没有加入亚投行。

华府曾对各国加入亚投行发出警告，认为该行是美国主导的世界银行的竞争对手，指出亚投行缺乏透明度，对放贷和环境保护提出质疑，并表示担心北京施加的影响。