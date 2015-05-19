全球金融：亚投行本周将于新加坡开会，创始会员国齐聚讨论协议章程

七大工业国(G7)中的美国、日本和加拿大还没有加入亚投行。
华府曾对各国加入亚投行发出警告，认为该行是美国主导的世界银行的竞争对手，指出亚投行缺乏透明度，对放贷和环境保护提出质疑，并表示担心北京施加的影响。
中国政府表示不会在亚投行内拥有否决权，不会像美国那样行事。美国在世界银行掌握有限的否决权。
亚投行创始成员国最初提供的资金最多相当于法定500亿美元资本的五分之一。法定资本最终将提高到1,000亿美元。（完）
(编译 陈宗琦/高琦 审校 张明钧/戴素萍)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%