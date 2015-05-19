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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 12:29 BJT

全球金融：亚投行本周将于新加坡开会，创始会员国齐聚讨论协议章程

七大工业国(G7)中的美国、日本和加拿大还没有加入亚投行。

华府曾对各国加入亚投行发出警告，认为该行是美国主导的世界银行的竞争对手，指出亚投行缺乏透明度，对放贷和环境保护提出质疑，并表示担心北京施加的影响。

中国政府表示不会在亚投行内拥有否决权，不会像美国那样行事。美国在世界银行掌握有限的否决权。

亚投行创始成员国最初提供的资金最多相当于法定500亿美元资本的五分之一。法定资本最终将提高到1,000亿美元。（完）

(编译 陈宗琦/高琦 审校 张明钧/戴素萍)

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