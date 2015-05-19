中国债市动态：调整加剧短券收益率领涨IRS亦上行，国开新债结果走高

路透上海5月19日 - 中国银行间债市周二现券收益率全线上涨。交易员表示，相较之下，前期收益率下行幅度较大的短券品种，调整压力更明显，个别期限上行近10个基点；同时一级国开新债招标结果亦走高，令二级继续承压；利率互换也扩大升幅，五年品种亦超10个基点(bp)。

交易员称，市场在前期获利盘止盈压力下出现一定调整也属正常，同时回购利率出现止跌企稳苗头，也可能是收益率近期反弹主要原因之一；此外，发改委发文放宽企业债发行消息尚未证实，对信用债市场影响暂不明显。

“早盘现券止盈盘力量仍很大，短债往上调整得更多，个别有快10个基点，”上海一银行交易员表示，IRS五年期亦加剧涨幅。

他并称，相对而言长端品种收益率涨幅稍逊，其中国开长端上行近3-4个基点，且一级国开新债招标结果走高令二级走势继续承压不减。

国开行上午招标的五期固息金融债结果均高于预期，中标收益率依次为2.5872%、3.3885%、3.6364%、3.9991%和3.9654%均高于此前预测。

剩余期限近三年的国开债150207券最新报价收益率 为3.4350%/3.4150%，上日尾盘为3.3950%/3.3750%。 剩余期限近10年的国开债1502010券最新报价收益率 为3.9800%/3.9450%，上日尾盘为3.9000%/3.8700%。

北京一银行交易员认为，短期回购利率有点止跌企稳的意味，同时这个月新股申购对资金还将有扰动，资金面暂时没有新的利好因素，可能是导致短券加剧调整的主要原因之一。

他并认为，中长期来看，如果地方债发行"行政摊派"的话，供给压力能够得到一定缓解，资金低位运行及基本面疲弱均有望对债市仍构成支撑。

国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报98.06元人民币，较上日结算价跌0.20%；10年期主力合约T1509 早盘收报96.585元，较上日结算价跌0.27%。

**企业债发行条件放宽传闻影响暂不大**

早间市场一度传闻发改委为支持重点领域和重点项目融资，放宽企业债发行条件的文件内容，具体包括鼓励优质企业发债用于重点领域、重点项目融资、放宽发债企业资产负债率指标限制以及支持县域企业发债等；但路透暂时未能证实以上消息。

今天二级市场信用债成交相对清淡，收益率亦整体有上行趋势，但幅度并不够明显；未来并不排除发改委放宽发行条件后，企业债发行量加剧，对二级市场走势造成一定压力可能。

上海一券商企业债承销人士认为，该文件没有下发到承销商，应该是发改委内部文件，最近企业债发行很少，已经基本停滞，受理流程走不通，不知道文件出来以后会不会有所改善。

上海一券商人士则指出，把地方政府债务和融资平台债务在名义上隔开，所以现在城投都是产业债了，投资者限制在机构，风险更好自担，然后发地方债替代地方政府债务，说白了是中央政府债务替代地方政府债务，债务转移降低风险，这两步走了以后也能减轻债务压力了。

“对政府来说，一切皆大欢喜，但风险没有消失，只是以前刚性兑付下，风险在政府和银行。现在（风险）在债券投资人身上，”他称。

尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部3月已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。

南京证券固定收益分析师杨浩表示，该文件主要可能还是考虑到为提振近期基建投资力度，进一步缓解地方融资难度，所以才在政策上适当放松；同时还可以帮地方债缓释再融资风险，不过如果支持县域企业发债的话，风险主要还在县级政府这一级。(完)