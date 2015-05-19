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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 12:35 BJT

澳洲个股：力拓和蒙古就奥尤陶勒盖铜金矿达成协议，结束两年搁置

路透悉尼5月19日 - 力拓 周二表示，已达成一项开发蒙古奥尤陶勒盖铜金矿(OYU Tolgoi)的协议，从而结束该矿两年的搁置。由于在该矿露天开采部分开始运作后，力拓和蒙古就成本和税收产生争议，该矿的地下部分被推迟。

力拓在一份声明中称，蒙古政府、Turquoise Hill Resources 和力拓就持股问题达成了一项协议，并为项目融资问题制定了各方同意的原则。

力拓说，在开发启动前，该项目还需敲定融资、展开可行性研究、并取得所有必要的许可。

“奥尤陶勒盖铜金矿是世界级的铜金矿资产，该矿的进一步开发对蒙古有着重要的经济意义，”蒙古总理Chimediin Saikhanbileg说。

“我们已与合作伙伴找到了推进该项目的方式，这将重新建立新的和建设性关系的基础，这种关系是基于相互信任和共同的促进蒙古长期增长的承诺。”(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)

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