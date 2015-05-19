香港数据：2-4月失业率降至3.2%，就业不足率跌至1.3%

路透香港5月19日 - 香港政府周二公布，今年2月至4月的失业率轻微下跌0.1个百分点至3.2%，此前连续九个期间保持在3.3%水平；就业不足率亦微跌0.1个百分点至1.3%。

统计处表示，与1-3月比较，2-4月期间各行业的失业率（不经季节性调整）的下跌主要见于资讯及通讯业、零售业及专业及商用服务业（不包括清洁及同类活动）。就业不足率方面，下跌主要见于建造业。

总就业人数由1-3月期间的380.11万人，下跌至2-4月期间的379.23万人。期内劳动人口为391.98万人。

劳工及福利局局长张建宗表示，“劳工市场在2-4月依然大致偏紧，短期就业前景将继续视乎整体经济增长，特别是往后内部需求及访港旅游业在外围环境存在各种不明朗因素下的表现。”

失业率(%) 就业不足率(%)

15年2-4月 3.2* 1.3*

15年1-3月 3.3 1.4

14月12月-15年2月 3.3 1.5

14年11月-15年1月 3.3 1.6

14年10-12月 3.3 1.6

14年9-11月 3.3 1.6

14年8-10月 3.3 1.5

14年7-9月 3.3 1.5

14年6-8月 3.3 1.4

14年5-7月 3.3 1.5

14年4-6月 3.2 1.5

14年3-5月 3.1 1.5

14年2-4月 3.1 1.4

注： *初步数据。（完）

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