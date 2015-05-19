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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 12:42 BJT

《全球汇市》美国公债收益率上升支撑美元，欧元受希腊担忧拖累

新西兰元上升带动澳元收复失地。澳元之前下跌，因澳洲央行暗示，对于在必要时进一步降息持开放态度。

澳元兑美元 小幅上涨0.1%至0.7995美元，从盘中低点0.7956美元反弹。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1305 1.1314 -0.08 -6.55 1.2097

美元/日圆 119.95 119.98 -0.03 +0.23 119.68

欧元/日圆 135.60 135.75 -0.11 -6.34 144.78

美元/瑞郎 0.9260 0.9264 -0.04 -6.85 0.9941

英镑/美元 1.5651 1.5647 +0.03 +0.50 1.5573

美元/加元 1.2130 1.2158 -0.23 +4.41 1.1618

澳元/美元 0.7989 0.7984 +0.06 -2.19 0.8168

新西兰元/美元 0.7425 0.7387 +0.51 -4.77 0.7797

澳元/日圆 95.830 95.790 +0.04 -1.96 97.750

新西兰元/日圆 89.060 88.630 +0.49 -4.55 93.310

英镑/日圆 187.73 187.73 +0.00 +0.72 186.38

澳元/新西兰元 1.0751 1.0801 -0.46 +2.69 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/李爽/白云/陈宗琦；审校 徐文焰/王丽鑫/张明钧/王洋/龚芳)

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