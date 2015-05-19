《全球汇市》美国公债收益率上升支撑美元，欧元受希腊担忧拖累

新西兰元上升带动澳元收复失地。澳元之前下跌，因澳洲央行暗示，对于在必要时进一步降息持开放态度。
澳元兑美元 小幅上涨0.1%至0.7995美元，从盘中低点0.7956美元反弹。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1305 1.1314 -0.08 -6.55 1.2097
美元/日圆 119.95 119.98 -0.03 +0.23 119.68
欧元/日圆 135.60 135.75 -0.11 -6.34 144.78
美元/瑞郎 0.9260 0.9264 -0.04 -6.85 0.9941
英镑/美元 1.5651 1.5647 +0.03 +0.50 1.5573
美元/加元 1.2130 1.2158 -0.23 +4.41 1.1618
澳元/美元 0.7989 0.7984 +0.06 -2.19 0.8168
新西兰元/美元 0.7425 0.7387 +0.51 -4.77 0.7797
澳元/日圆 95.830 95.790 +0.04 -1.96 97.750
新西兰元/日圆 89.060 88.630 +0.49 -4.55 93.310
英镑/日圆 187.73 187.73 +0.00 +0.72 186.38
澳元/新西兰元 1.0751 1.0801 -0.46 +2.69 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 汪红英/李爽/白云/陈宗琦；审校 徐文焰/王丽鑫/张明钧/王洋/龚芳)
更多 亚洲
全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%