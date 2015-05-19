中国债市：地方债推出定向承销方式对市场影响不大--中债登副总

路透北京5月19日 - 中国中央国债登记结算公司副总经理白伟群周二表示，地方债定向承销发债方式的推出对债券市场影响不大，因发行规模及主要的投资者均未变，发行方式的变化对市场影响有限。

针对目前发债规模巨大是否会导致市场供需失衡，他在中国债务资本市场峰会上认为，目前市场可以承受；不应该去关注发债方式的变化，而应关注债券市场真正运行的情况。

“发债方式变了，对债券市场的冲击就小了？这里面的逻辑何在？招标发行是90%以上由商业银行来购买，定向发债也是90%以上由银行购买。发债的规模也是一定的，1万亿元。”他说。

他同时认为，债券市场持续发展的重点在于投资人的情况，应丰富投资人结构，放开市场，并创建新的债券产品。

财政部、中国央行和银监会三方日前已发布文件，采取定向置换的方式来置换地方政府的债务，定向发行部分将于8月底前全部完成。

“江苏（周一）发行522亿元，周四新疆也要发行59亿元的一般地方债。这一周的利率债发行规模大概是1,500亿元，而且这样的规模可能还需要持续一段时间，二、三季度是利率债的发行高峰期。”白伟群称，“我个人认为这样的债券发行规模基本是可以承受的。”