全球金属：今年下半年中国铜需求料将回暖，得益于政府刺激措施

“我们认为，最糟糕的时候已经过去。两三个月内甚至会出现(国内)铜供应略有短缺的情况，”这位公司高管称。
他补充说，中国房地产市场正在回温，提振第三季家电需求。
虽然许多人预期下半年铜需求会上升，但一些人还是认为增幅较小，中国政府刺激经济的努力还要过几个月才能见效。
中信期货一位高管表示，尚未见到有色金属需求好转的迹象，政府举措若要发挥效用，需要六个月左右的时间。他预测今年下半年铜消费量料增长2%，上半年增幅预期为1%左右。
一家大型中资基金的投资组合经理人持谨慎乐观态度，表示如果LME期铜价格 涨至6,500美元并在这一水准附近停留数周的话，他将会买入铜。但如果价格涨至6,700美元以上，他将会结清仓位。周二LME期铜价格为6,388美元。(完)
(编译 王颖/徐文焰/郑茵 审校 白云/李婷仪)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%