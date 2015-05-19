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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 13:20 BJT

全球金属：今年下半年中国铜需求料将回暖，得益于政府刺激措施

“我们认为，最糟糕的时候已经过去。两三个月内甚至会出现(国内)铜供应略有短缺的情况，”这位公司高管称。

他补充说，中国房地产市场正在回温，提振第三季家电需求。

虽然许多人预期下半年铜需求会上升，但一些人还是认为增幅较小，中国政府刺激经济的努力还要过几个月才能见效。

中信期货一位高管表示，尚未见到有色金属需求好转的迹象，政府举措若要发挥效用，需要六个月左右的时间。他预测今年下半年铜消费量料增长2%，上半年增幅预期为1%左右。

一家大型中资基金的投资组合经理人持谨慎乐观态度，表示如果LME期铜价格 涨至6,500美元并在这一水准附近停留数周的话，他将会买入铜。但如果价格涨至6,700美元以上，他将会结清仓位。周二LME期铜价格为6,388美元。(完)

(编译 王颖/徐文焰/郑茵 审校 白云/李婷仪)

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