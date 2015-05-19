全球金属：今年下半年中国铜需求料将回暖，得益于政府刺激措施

虽然许多人预期下半年铜需求会上升，但一些人还是认为增幅较小，中国政府刺激经济的努力还要过几个月才能见效。

中信期货一位高管表示，尚未见到有色金属需求好转的迹象，政府举措若要发挥效用，需要六个月左右的时间。他预测今年下半年铜消费量料增长2%，上半年增幅预期为1%左右。

一家大型中资基金的投资组合经理人持谨慎乐观态度，表示如果LME期铜价格 涨至6,500美元并在这一水准附近停留数周的话，他将会买入铜。但如果价格涨至6,700美元以上，他将会结清仓位。周二LME期铜价格为6,388美元。(完)