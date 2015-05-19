日本债市：公债价格跟随美债下跌，五年期公债标售显示需求有限

美债价格周一因遭遇获利了结而下滑，许多投资者仍对全球主要债市的剧烈震荡提心吊胆。
日本标售2.5万亿日圆五年期公债，买气平平，投标倍数在2.80，为三年半以来最低水准。
这项标债结果显示很少有中长期投资大户想抢进收益率低于0.10%的公债，因为银行若把钱放在日本央行的帐户也可以赚到同样利率。
20年期日债收益率 上涨3.5个基点至1.170%，30年期日债收益率 上涨2.5个基点至1.420%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.005% +1.0 -0.015%
五年期公债 0.105% +1.0 0.095%
10年期公债 0.385% +1.0 0.375%
20年期公债 1.170% +3.5 1.135%
30年期公债 1.415% +2.0 1.395%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.34 -0.06 147.40
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/李婷仪 审校 王丽馨/张涛)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%