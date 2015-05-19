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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 13:29 BJT

日本债市：公债价格跟随美债下跌，五年期公债标售显示需求有限

美债价格周一因遭遇获利了结而下滑，许多投资者仍对全球主要债市的剧烈震荡提心吊胆。

日本标售2.5万亿日圆五年期公债，买气平平，投标倍数在2.80，为三年半以来最低水准。

这项标债结果显示很少有中长期投资大户想抢进收益率低于0.10%的公债，因为银行若把钱放在日本央行的帐户也可以赚到同样利率。

20年期日债收益率 上涨3.5个基点至1.170%，30年期日债收益率 上涨2.5个基点至1.420%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.005% +1.0 -0.015%

五年期公债 0.105% +1.0 0.095%

10年期公债 0.385% +1.0 0.375%

20年期公债 1.170% +3.5 1.135%

30年期公债 1.415% +2.0 1.395%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.34 -0.06 147.40

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/李婷仪 审校 王丽馨/张涛)

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