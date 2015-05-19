重发-新兴汇市：债市波动及希腊疑虑打压多数亚币下滑，等待印尼央行决议

印尼卢比因进口商的美元买需而下滑。交易员说，印尼央行疑似出手干预阻止卢比进一步贬值。印尼卢比是今年迄今表现最差的亚洲货币。
官方雅加达银行间卢比兑美元现汇 定盘价为13,183卢比，上日为13,116。
马币下跌，因担心油价走软恐怕对马国经常帐造成影响。马来西亚是石油净出口国。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 119.91 119.98 +0.06 -0.21 119.66
坡元 1.3270 1.3286 +0.12 -0.08 1.3260
台币 30.448 30.610 +0.53 +4.17 31.718
韩元 1088.10 1085.60 -0.23 +1.03 1099.30
泰铢 33.37 33.31 -0.18 -1.41 32.90
菲律宾披索 44.51 44.49 -0.04 +0.47 44.72
印尼卢比 13157.00 13132.00 -0.19 -5.91 12380.00
印度卢比 63.67 63.71 +0.07 -1.00 63.03
马币 3.5830 3.5690 -0.39 -2.41 3.4965
人民币 6.2038 6.2043 +0.01 +0.00 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/白云/李婷仪 审校 郑茵/张涛)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
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