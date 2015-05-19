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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 13:52 BJT

美国个股：马云表示，对开云起诉阿里巴巴“感到遗憾”

路透首尔5月19日 - 阿里巴巴 创始人马云表示，法国开云集团(Kering) 旗下奢侈品制造商指控阿里巴巴充当中国假冒商品的销售渠道，“令人遗憾”。

阿里巴巴董事长马云在首尔的新闻发布会上表示，他认为这家公司起诉阿里巴巴的做法令人遗憾；通过与阿里巴巴合作找到解决办法，才是更好的做法”。(完) (编译 王颖；审校 白云)

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