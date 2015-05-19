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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 14:10 BJT

国际油市：布兰特原油续跌，因供应持续偏高

“我们发现全球市场不平衡的问题实际上没有得到解决，并认为油价上涨破坏了刚刚开始的平衡进程，结果只会适得其反。”高盛在周一的报告中称，该报告重复了高盛对长期油价的下调。

报告称，持续供应过剩、当前油价可能提振美国石油增产，以及宽松信贷等因素是拉低油价的主因。

“尽管基本面好转，供需状况暗示市场仍将供应过剩，直到2016年。”高盛表示。

“问题在于没有迹象显示，经济增长从油价走低中受益。到目前，需求应当已经开始增强。相反，第一季亚洲的经济增长可能创下了自全球金融危机以来的新低，”汇丰控股称，该行还补充指出，“这暗示存在影响广泛的结构性因素在打压亚洲的经济增长。”

4月中国新屋销售同比连续第八个月下滑，暗示房地产产业仍对中国经济构成最大风险。

美国原油价格微涨，受阵亡将士纪念日的长周末之前需求上升的支撑。西德克萨斯中质油(WTI)期货 上涨0.09美元，报每桶59.52。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/李春喜; 审校 李婷仪/白云)

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