更正-国际油市：布兰特原油续跌，因供应持续偏高(5月19日)

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(更正：正文倒数第二段应为“4月中国新建住宅销售价格同比连续第八个月下滑”，而非“4月中国新屋销售同比连续第八个月下滑”)
路透新加坡5月19日 - 布兰特原油期货周二下跌，因经济成长缓慢以及供应高企意味着市场仍供应过剩；夏季出行季节到来前需求增加，对美国原油价格构成支撑。
0539GMT，布兰特原油 下跌0.08美元至每桶66.19美元，周一下挫近1%，因沙特原油出口接近纪录高位。
高盛表示，布兰特原油自1月来已经跳升逾40%，近期涨势面临下行修正。
“我们发现全球市场不平衡的问题实际上没有得到解决，并认为油价上涨破坏了刚刚开始的平衡进程，结果只会适得其反。”高盛在周一的报告中称，该报告重复了高盛对长期油价的下调。
报告称，持续供应过剩、当前油价可能提振美国石油增产，以及宽松信贷等因素是拉低油价的主因。
“尽管基本面好转，供需状况暗示市场仍将供应过剩，直到2016年。”高盛表示。
“问题在于没有迹象显示，经济增长从油价走低中受益。到目前，需求应当已经开始增强。相反，第一季亚洲的经济增长可能创下了自全球金融危机以来的新低，”汇丰控股称，该行还补充指出，“这暗示存在影响广泛的结构性因素在打压亚洲的经济增长。”
4月中国新建住宅销售价格同比连续第八个月下滑，暗示房地产产业仍对中国经济构成最大风险。
美国原油价格微涨，受阵亡将士纪念日的长周末之前需求上升的支撑。西德克萨斯中质油(WTI)期货 上涨0.09美元，报每桶59.52。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/李春喜; 审校 李婷仪/白云)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。