更正-国际油市：布兰特原油续跌，因供应持续偏高(5月19日)

“我们发现全球市场不平衡的问题实际上没有得到解决，并认为油价上涨破坏了刚刚开始的平衡进程，结果只会适得其反。”高盛在周一的报告中称，该报告重复了高盛对长期油价的下调。

“问题在于没有迹象显示，经济增长从油价走低中受益。到目前，需求应当已经开始增强。相反，第一季亚洲的经济增长可能创下了自全球金融危机以来的新低，”汇丰控股称，该行还补充指出，“这暗示存在影响广泛的结构性因素在打压亚洲的经济增长。”