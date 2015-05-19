台湾央行：共发行5,631亿台币存单，存单发行余额减20亿

重温稿-美国股市：逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
路透台北5月19日 - 台湾央行周二公布，共发行5,631亿台币存单。与今日存单到期金额5,651.00亿台币相较，存单发行余额减20亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 5,592
91天期 0.93 34
182天期 1.05 5
央行上日发行649.9亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为7兆(万亿)1.10亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为291亿台币，累积超额准备为2,835亿台币、加计前期1%的超额准备为4,755亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。