日本经济：4月百货公司同店销售同比劲增13.7%，外国观光客贡献良多

路透东京5月19日 - 行业组织周二称，日本4月百货公司同店销售较上年同期跳增13.7%。去年4月日本上调消费税后，消费者紧握荷包。
日本百货店协会称，商业活动也因海外观光客而受惠，外国观光客抢购化妆品和高档手表等产品，采购金额连续第三个月同比增幅超过两倍。
根据日本国家旅游局的数据，今年前三个月，外国观光客人数增长至纪录高位，日圆贬值以及免税范围扩大成为吸引国际游客的一大诱因。(完) (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
更多 亚洲
全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%