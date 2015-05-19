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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 14:16 BJT

日本经济：4月百货公司同店销售同比劲增13.7%，外国观光客贡献良多

路透东京5月19日 - 行业组织周二称，日本4月百货公司同店销售较上年同期跳增13.7%。去年4月日本上调消费税后，消费者紧握荷包。

日本百货店协会称，商业活动也因海外观光客而受惠，外国观光客抢购化妆品和高档手表等产品，采购金额连续第三个月同比增幅超过两倍。

根据日本国家旅游局的数据，今年前三个月，外国观光客人数增长至纪录高位，日圆贬值以及免税范围扩大成为吸引国际游客的一大诱因。(完) (编译 李婷仪 审校 王兴亚)

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