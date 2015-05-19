企业并购：惠普将向紫光集团出售旗下中国计算部门51%股权

路透北京5月19日 - 紫光集团母公司清华控股周二表示，惠普 同意向紫光集团出售位于中国的H3C计算部门的51%股权。
清华控股的发言人Li Zhongxiang没有披露交易金额，但称预计此项交易将在“未来几天内完成”。
一位知情人士称，双方将于周四正式宣布交易。惠普驻新加坡发言人表示，她不能立即就此项交易置评。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%