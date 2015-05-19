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市场报道 | 2015年 5月 19日 星期二 14:22 BJT

标题新闻：欧洲4月新车销售登记较上年同期增长6.9%，因市场的需求普遍复苏--ACEA

注：欧洲汽车工业协会(ACEA)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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