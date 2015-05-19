《汇市简讯》欧洲盘初：央行动向预期心理主导市况

重温稿-美国股市：逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
0612GMT * 澳元/美元上涨0.11%，新西兰元/美元升0.65%，澳元/新西兰元跌0 .54%，美元/日圆持平 * 日股日经指数涨0.68%，沪综指劲升2.39%，MSCI明晟亚太地区(除 日本)指数涨0.06%，美国公债收益率2.2232%，布兰特原油期货跌0.11% * 希腊称必须在5月敲定债务协议，因资金将告罄 * 新西兰通胀预期第二季上升，新西兰元跳涨 * 日本央行本周料维持政策不变，讨论消费状况 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.6% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 顺差2,700 顺差1,5