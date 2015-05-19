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市场报道 | 2015年 5月 19日 星期二 14:21 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：央行动向预期心理主导市况

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    * 澳元/美元上涨0.11%，新西兰元/美元升0.65%，澳元/新西兰元跌0
.54%，美元/日圆持平
    * 日股日经指数涨0.68%，沪综指劲升2.39%，MSCI明晟亚太地区(除
日本)指数涨0.06%，美国公债收益率2.2232%，布兰特原油期货跌0.11%
    * 希腊称必须在5月敲定债务协议，因资金将告罄 
    * 新西兰通胀预期第二季上升，新西兰元跳涨
    * 日本央行本周料维持政策不变，讨论消费状况 (完)
      

 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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