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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 14:26 BJT

日本股市：收在三周高点，受美股创纪录新高与企业调高股东回报提振

路透东京5月19日 - 日本股市日经指数周二收盘上涨至三周高位，受美国股市收于纪录高点，以及更多日本企业宣布调高股东回报提振。

日经指数 连续第三个交易日上涨，收盘涨0.7%，至20,026.38点，为4月28日以来最高水平。

东证股价指数 小涨0.4%，报1,633.33点，为2007年11月以来最高收盘位。

JPX-日经400指数 收涨0.4%至14,760.97点。(完)

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