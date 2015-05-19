日本股市：收在三周高点，受美股创纪录新高与企业调高股东回报提振

路透东京5月19日 - 日本股市日经指数周二收盘上涨至三周高位，受美国股市收于纪录高点，以及更多日本企业宣布调高股东回报提振。
日经指数 连续第三个交易日上涨，收盘涨0.7%，至20,026.38点，为4月28日以来最高水平。
东证股价指数 小涨0.4%，报1,633.33点，为2007年11月以来最高收盘位。
JPX-日经400指数 收涨0.4%至14,760.97点。(完)
更多 亚洲
全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%