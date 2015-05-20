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市场报道 | 2015年 5月 20日 星期三 08:14 BJT

****欧洲经济指标预测--5月20日-5月27日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值
    
    5月18日当周    
    5月20日(三)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               4月       +0.2%     +0.1%
                (较上年同期)                                     -1.4%     -1.7%
    0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           5月       0-9-0     0-9-0
                                                                 (升息-不变-降息)
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                         5月         --     负23.2
    
    5月21日(四)
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       5月初值        48.5      48.0
                   服务业PMI                                      51.9      51.4
                   综合PMI                                         --       50.6
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       5月初值        52.3      52.1
                   服务业PMI                                      53.9      54.0
                   综合PMI                                         --       54.1
    0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元)            3月         --    盈余138
               经季节调整的经常帐(亿欧元)                     盈余260    盈余264
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          3月         --  净流入132
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     5月初值        52.0      52.0
                     服务业PMI                                    53.9      54.1
                     综合PMI                                      53.8      53.9
    0800 意大利薪资指数(较前月)                        4月         --       持平
                       (较上年同期)                                --      +1.0%
    0830 英国零售销售(较上月)                          4月       +0.4%     -0.5%
                     (较上年同期)                                +3.8%     +4.2%
             扣除能源的零售销售(较上月)                          +0.3%     +0.2%
                               (较上年同期)                      +3.7%     +5.0%
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               5月         --        正1 
    
    5月22日(五)
    0600 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季)  第一季修正值 +0.3%     +0.3%
             未经季节调整的GDP(较上年同期)                       +1.0%     +1.1%
    0645 法国企业景气指数                              5月       正101     正101
    0800 德国IFO企业景气判断指数                       5月       108.3     108.6
                    现况指数                                     113.5     113.9
                    预期指数                                     103.1     103.5
    0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月)            3月         --     +0.80%
               未经季节调整的工业订单(较上年同期)                  --     +2.00%
    0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月)            3月         --     +0.40%
               未经季节调整的工业销售(较上年同期)                  --     -0.90%
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              4月        78.0     67.41
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --     194.44
    0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月)            3月         --     -0.20%
               未经季节调整的零售销售(较上年同期)                  --     +0.10%
    
    5月25日当周
    
    5月25日(一)
    0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元)            4月         --   顺差35.8
    
    5月26日-5月29日
    0600 德国进口物价(较前月)                          4月         --      +1.0%
                     (较上年同期)                                  --      -1.4%    
    5月26日(二)
    0815 瑞士非农就业岗位(万)                       第一季         --      423.1
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 5月         --       正12
    
    5月27-6月1日
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      4月         --      -2.3%
                     (较上年同期)                                  --      +3.5%        
    
    5月27日(三) 
    0600 德国Gfk消费者信心指数                         6月         --     正10.1
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     4月         --     正1.35
    0645 法国消费者信心指数                            5月         --       正94 (完)

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