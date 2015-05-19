欧股业绩：英国沃达丰第四季营收重获增长，之前连续10季下滑

路透伦敦5月19日 - 全球第二大移动通信运营商沃达丰(Vodafone) 周二公布季度营收将近三年来首次录得增长，因关键的欧洲市场以及4G移动业务需求出现改善趋势。

该公司表示，公司内生服务营收在连续10个季度下滑后，于第四季取得0.1%的增长，意味着总体获利可能在2016年也将企稳。

沃达丰预期2015-16年度核心获利范围在115-120亿英镑。此前因为大型欧洲市场的消费者节约开支，以及监管方的降价要求，令该公司备受冲击。

公司周二公布2014-15年度核心获利为119亿英镑，与之相比，上述预估可能暗示内生获利在连续七年下降后将恢复成长。(完)