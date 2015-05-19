欧股业绩：英国沃达丰第四季营收重获增长，之前连续10季下滑

重温稿-美国股市：逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
路透伦敦5月19日 - 全球第二大移动通信运营商沃达丰(Vodafone) 周二公布季度营收将近三年来首次录得增长，因关键的欧洲市场以及4G移动业务需求出现改善趋势。
该公司表示，公司内生服务营收在连续10个季度下滑后，于第四季取得0.1%的增长，意味着总体获利可能在2016年也将企稳。
沃达丰预期2015-16年度核心获利范围在115-120亿英镑。此前因为大型欧洲市场的消费者节约开支，以及监管方的降价要求，令该公司备受冲击。
公司周二公布2014-15年度核心获利为119亿英镑，与之相比，上述预估可能暗示内生获利在连续七年下降后将恢复成长。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。