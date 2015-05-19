全球金市：金价脱离三个月高点，受获利回吐和美元涨势打压

----------------------0640GMT--------------------------
价格 变动 涨跌%
现货金 1220.93 -4.31 -0.35
现货银 17.5 -0.17 -0.96
现货铂金 1162.99 -6.51 -0.56
现货钯金 784 -2 -0.25
COMEX期金 1221 -6.6 -0.54
COMEX期银 17.495 -0.237 -1.34
汇率
欧元/美元 1.1287
美元指数 94.293
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/于春红; 审校 张若琪/蔡美珍)
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贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%