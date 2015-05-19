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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 15:01 BJT

全球金市：金价脱离三个月高点，受获利回吐和美元涨势打压

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价格 变动 涨跌%

现货金 1220.93 -4.31 -0.35

现货银 17.5 -0.17 -0.96

现货铂金 1162.99 -6.51 -0.56

现货钯金 784 -2 -0.25

COMEX期金 1221 -6.6 -0.54

COMEX期银 17.495 -0.237 -1.34

汇率

欧元/美元 1.1287

美元指数 94.293

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/于春红; 审校 张若琪/蔡美珍)

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