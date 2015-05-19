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货币新闻 | 2015年 5月 19日 星期二 15:03 BJT

路透调查：新加坡第一季GDP终值料略高于初值，环比成长年率为1.8%

* 公布内容：新加坡第一季度GDP终值

* 公布时间：5月26日周二0000GMT(当地时间上午8点)

* 调查结果：第一季GDP终值环比年率料为增长1.8%，同比料增长2.2%

路透新加坡5月19日 - 路透调查显示，新加坡第一季度经济扩张幅度或将超过最初的估算。新加坡3月出口激增，工业生产也高于预期。

路透调查预估中值显示，第一季经季节因素调整的国内生产总值(GDP)环比年率料为增长1.8%。

新加坡政府4月14日公布的初值为1.1%。

这项针对11名分析师的调查还显示，第一季GDP同比增幅料为2.2%,略高于初值2.1%。(完) (编译 王颖；审校 张涛)

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