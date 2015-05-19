路透调查：新加坡第一季GDP终值料略高于初值，环比成长年率为1.8%

重温稿-美国股市：逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
* 公布内容：新加坡第一季度GDP终值
* 公布时间：5月26日周二0000GMT(当地时间上午8点)
* 调查结果：第一季GDP终值环比年率料为增长1.8%，同比料增长2.2%
路透新加坡5月19日 - 路透调查显示，新加坡第一季度经济扩张幅度或将超过最初的估算。新加坡3月出口激增，工业生产也高于预期。
路透调查预估中值显示，第一季经季节因素调整的国内生产总值(GDP)环比年率料为增长1.8%。
新加坡政府4月14日公布的初值为1.1%。
这项针对11名分析师的调查还显示，第一季GDP同比增幅料为2.2%,略高于初值2.1%。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。