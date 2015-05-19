国际油市：伊朗计划赢回对韩国的石油销售份额--伊朗大使

路透首尔5月19日 - 伊朗驻韩国大使周二表示，如果针对伊朗的制裁被取消，那么他们将尽可能的发挥出竞争力，赢回对韩国的石油销售。

“我们希望增加出口量，”伊朗大使Hassan Taherian对路透记者表示。

“为了这个原因，我们将尽可能的发挥竞争能力，尽可能的获取韩国市场份额。”他指出过去两年韩国自伊朗进口的石油减少了。

不过，他拒绝说明有关竞争性报价的具体内容。

韩国在2015年的头四个月买入190万吨伊朗原油，相当于日均117,161桶，2014年同期的购买量为220万吨或日均135,982桶。（完）