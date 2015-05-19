《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月19日

全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA

贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。