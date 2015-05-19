金属期市：铜价随美元上涨而下跌，但中国需求回升预期提供支撑

“但下半年中国需求的情况终究会改善，加上美国经济偏弱，美元或将有更多下行风险，”Lau表示，他认为铜价在7-12月将回升至6,614美元。
“许多矿场的铜矿石品级也都下降，这也会造成供应减少。”
0703 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.8%，至每吨6,328美元，此前曾触及两周低点6,318。
上海期交所主力7月期铜合约 下跌0.6%，收报每吨45,710元人民币(7,367美元)。
其他金属方面，上海期交所7月期镍 下跌2.5%至每吨106,430元人民币，追随LME跌势。LME期镍 下滑1.5%，至每吨13,550美元，为4月30日以来最低位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/陈宗琦；审校 张涛/艾茂林)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%