《中国新债预测》七年续发国债收益率均值3.42%，二级偏空需求料减弱

* 招标品种: 财政部今年第七期七年期品种首次续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(20日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.30%-3.45%

* 预测均值: 3.42%(按各家机构预测值平均)

路透北京5月19日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，受止盈盘影响本周二级市场情绪偏空，而早间的国开债招标结果亦较预期显高，一二级联袂弱势下，预计明日七年国债定位或高于二级，预测均值约为3.42%。

北京一银行交易员提到，地方债逐步进入供给高峰亦会在一定程度上制约国债需求，“国债和地方债类似，都免税，都以银行为主要投资方，明天国债(需求)应该不会太好。”

国家开发银行 上午招标的五期债结果均高于预期。其中，七年期固息增发债中标收益率3.9991%，10年期为3.9654%。此前二者预测均值为3.91%和3.89%。

作为今年地方债务置换方案明晰后的首批地方债--江苏省周一下午招标的四期地方政府一般债券中标结果均低于市场预期。交易人士表示，非市场化发行因素仍占主导，中标利率均为投标下限上浮两个基点，显示该期债仍未脱离较重的指导意味。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.3586%。二级市场上，本次增发的标的券 最新报价收益率为3.40%/3.35%。

明日招标国债为今年第七期 七年期品种的首次续发，该期债采用采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.10%。

该期债具体招标时间为5月20日上午10:35-11:35。招标当日，原发行国债当日停止交易一天；招标结束至5月25日进行分销；5月27日起与之前发行的同期国债合并上市交易。