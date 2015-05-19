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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 16:10 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月19日

路透香港5月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:09时，1
港元=0.80042人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为27.34%，高
于上交易日收盘的25.76%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                      5.14            6.70          0.96
 建设银行                                      6.50            7.53          1.08
 中国银行                                      4.46            5.19          1.07
 农业银行                                      3.70            4.22          1.10
 招商银行                                     17.63           22.65          0.97
 中信银行                                      7.47            6.75          1.38
 交通银行                                      6.71            7.83          1.07
 民生银行                                     10.27           11.14          1.15
 中国人寿                                     36.89           37.70          1.22
 中国平安                                     85.44          111.50          0.96
 中国太保                                     33.65           41.65          1.01
 中信证券                                     33.01           33.10          1.25
 新华人寿                                     62.05           51.40          1.51
 海通证券                                     27.62           23.70          1.46
 华能国际                                     10.84           10.86          1.25
 大唐发电                                      7.49            4.50          2.08
 华电国际                                      8.48            9.07          1.17
 中煤能源                                      8.04            4.77          2.11
 中国神华                                     20.43           19.12          1.33
 中国石油                                     12.19            9.62          1.58
 兖州煤业                                     14.79            7.20          2.57
 中国石化                                      7.35            6.90          1.33
 上海石化                                      8.42            4.02          2.62
 中海油服                                     26.03           14.70          2.21
 仪征化纤                                      8.74            4.00          2.73
 中国铝业                                      9.74            4.96          2.45
 江西铜业                                     23.11           15.60          1.85
 洛阳钼业                                     15.57            7.08          2.75
 紫金矿业                                      5.24            2.99          2.19
 马钢股份                                      5.34            2.90          2.30
 鞍钢股份                                      7.02            6.45          1.36
 重庆钢铁                                      4.19            2.14          2.45
 海螺水泥                                     23.55           31.55          0.93
 洛阳玻璃                                     17.46            6.63          3.29
 京城机电                                     11.58            5.42          2.67
 中联重科                                      7.71            5.55          1.74
 金隅股份                                     11.84            9.19          1.61
 中国国航                                     11.17            9.87          1.41
 东方航空                                      7.90            5.48          1.80
 南方航空                                      9.31            7.47          1.56
 中国远洋                                     13.00            6.02          2.70
 中海集运                                      9.10            3.77          3.02
 中集集团                                     26.86           21.70          1.55
 中海发展                                     11.53            6.24          2.31
 宁沪高速                                      8.43           10.54          1.00
 深高速                                        9.83            7.42          1.66
 成渝高速                                      7.16            3.91          2.29
 皖通高速                                     11.40            6.88          2.07
 广深铁路                                      6.32            5.13          1.54
 中国南车                                     29.45           15.00          2.45
 中国交建                                     19.71           14.00          1.76
 中国铁建                                     22.39           14.80          1.89
 中国中铁                                     19.70           10.36          2.38
 长城汽车                                     49.13           53.85          1.14
 比亚迪                                       64.56           49.00          1.65
 广汽集团                                     12.23            7.99          1.91
 青岛啤酒                                     45.03           49.75          1.13
 白云山                                       36.19           30.10          1.50
 新华制药                                     15.43            8.33          2.31
 海信科龙                                     12.15            7.93          1.91
 南京熊猫                                     19.43            9.58          2.53
 晨鸣纸业                                     10.23            5.91          2.16
 上海医药                                     29.23           29.10          1.25
 中兴通讯                                     31.78           26.40          1.50
 东方电气                                     27.16           17.42          1.95
 潍柴动力                                     31.11           29.00          1.34
 东北电气                                      6.61            3.23          2.56
 广船国际                                     58.48           31.20          2.34
 经纬纺机                                     22.24           11.66          2.38
 昆明机床                                      8.84            3.52          3.14
 一拖股份                                     16.11            6.82          2.95
 北辰实业                                      6.30            3.64          2.16
 创业环保                                     14.45            7.87          2.29
 中国中冶                                      8.80            4.10          2.68
 金风科技                                     21.61           17.94          1.50
 丽珠                                         76.00           62.50          1.52
 万科                                         14.16           19.62          0.90
 中国北车                                     29.98           15.86          2.36
 郑煤机                                       10.30            5.92          2.17
 大连港                                        7.45            3.88          2.40
 山东墨龙                                     13.71            5.37          3.19
 浙江世宝                                     40.41           14.40          3.51
 复星医药                                     28.51           29.35          1.21
 光大银行                                      5.23            4.93          1.33
 东江环保                                     59.25           40.05          1.85
 上海电气                                     20.90            7.97          3.28
 广发证券                                     27.77           25.45          1.36
     
                                                                                                
                                          
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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