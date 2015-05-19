企业结盟：中国石化与BP成立船用燃料油合资公司，拓展全球市场

路透香港5月19日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 周二称，其全资子公司与英国石油企业BP 将共同组建一家船用燃料油合资公司，以拓展全球市场。
中石化旗下中国石化燃料油销售有限公司与BP将成立“BP中国石化船用燃料油合资公司”，并各占50%股权。
中石化称，“双方在中国及海外合作多年，此次合资公司的组建是彼此持续合作伙伴关系的重要延续。”
新公司将以中石化和BP现有燃料供应网点及配套设施等资源为基础，共同拓展全球船用燃料油市场。除在新加坡提供相关燃料供应服务外，还将在全球其他重要的港口如阿联酋富查伊拉、比利时安特卫普、荷兰鹿特丹、阿姆斯特丹以及中国天津、青岛、上海、宁波和深圳等地为客户提供相关服务。
中国石化燃料油公司于2010年成立，是中石化旗下以船供油为核心业务的专业化公司，目前在国内船供油和海外船供油两大核心业务市场占有率均超过30%以上。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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