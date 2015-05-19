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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 15:59 BJT

《汇市简讯》美元指数连两日走扬，从上周四低点回升

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    * 美元指数两日涨势亮丽，从上周四低点93.1330回升
    * 欧元/美元重回1.1200下方，美元/日圆升至120.00上方
    * 欧洲央行高官科尔与诺亚的谈话令欧元承受巨大压力
    * 相关新闻：  
    * 美元指数目标朝21日/10日移动均线切入位95.306/95.492收敛
    * 图表：link.reuters.com/mec74w (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 于春红)

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