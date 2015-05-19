《路透晚报》--5月19日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收在三周高点，受美股创纪录新高与企业调高股东回报提振

日本股市日经指数周二收盘上涨至三周高位，受美国股市收于纪录高点，以及更多日本企业宣布调高股东回报提振。日经指数连续第三个交易日上涨，收盘涨0.7%，至20,026.38点，为4月28日以来最高水平。东证股价指数小涨0.4%，报1,633.33点，为2007年11月以来最高收盘位。

--中国股市：沪综指放量收升3%至两周新高，金融股领涨大盘

中国股市沪综指放量收升3.1%至两周新高，并创近四个月最大单日涨幅，银行、券商等金融股领涨大盘。分析师指出，近期出台稳增长的产业政策较密集，在基本面上对大盘蓝筹股形成支撑，另外其经过前期调整后估值水平回落，资金有从中小盘股撤出流入大盘蓝筹股的迹象，盘中板块轮动的迹象明显。

沪综指收报4,417.55点，涨134.06点或3.13%，此前收盘高点为2015年5月4日4,480.46点；此前最大单日涨幅为1月21日的4.74%；上证A股今日成交6,860亿元人民币，上日为5,864亿元。沪深300指数收报4,731.22点，涨3.41%。

--香港股市：追随内地股市收高，但涨势受到抑制

香港股市收涨，中资股涨幅居前，中国内地加快经济改革和放宽金融监管在市场上引发的兴奋情绪蔓延至港股。恒生指数收高0.4%至27,693.54点，国企指数涨1.9%，报14,191.50点。

--汇市：欧元跌破1.12美元，因ECB官员暗示采取更多行动

欧元兑美元跌破1.12美元。欧洲央行(ECB)官员表示，该央行可能采取进一步行动来平息欧元区公债收益率(殖利率)的剧烈波动和提振通胀，有可能向市场挹注更多的欧元。欧洲央行执委科尔表示，由于7、8月份市场流动性较低，欧洲央行将在5、6月份略微扩大资产购买。受到美元兑欧元上涨的提振，美元指数上扬近1%至94.975，在隔夜市场也曾受美国公债收益率上升的推动而走高。

--欧元债市：收益率下跌，因央行官员称5月及6月将买进较多债券

欧元区公债收益率(殖利率)全线下滑，稍早欧洲央行一名高层决策官员表示，欧洲央行将在5月及6月买进较多债券，因7月及8月的市场流动性偏低。意大利与西班牙10年期公债收益率下跌12个基点，分别报1.80%与1.74%。葡萄牙10年期公债收益率下滑11个基点，至2.34%。指标德国10年期公债收益率跌7个基点，至0.58%，脱离上周所及的高点，

--国际油市：布兰特原油续跌，因供应持续偏高

布兰特原油期货下跌，因经济成长缓慢以及供应高企意味着市场仍供应过剩；夏季出行季节到来前需求增加，对美国原油价格构成支撑。0831GMT，布兰特原油下跌0.72美元至每桶65.55美元，周一下挫近1%，因沙特原油出口接近纪录高位。美国原油受阵亡将士纪念日的长周末之前需求上升的支撑。西德克萨斯中质油(WTI)期货下滑0.46美元，报每桶58.97美元。

--全球金市：金价脱离三个月高点，受获利回吐和美元涨势打压

金价走低，因获利回吐且美元重新站稳脚步，此前金价曾连续五日上涨。投资者关注希腊债务谈判进展。投资者亦 等待美联储公布会议记录。0834GMT，现货金跌至每盎司1,219美元，上日触及三个月高点每盎司1,232.20美元。

--金属期市：铜价随美元上涨而下跌，但中国需求回升预期提供支撑

铜价随美元上涨而下跌，不过中国需求将在今年下半年反弹的预期抑制了跌势。投资者等待全球最大铜消费国--中国经济环境的更多线索。0836GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑1.25%，至每吨6,300美元，此前曾触及两周低点6,318。上海期交所主力7月期铜合约下跌0.6%，收报每吨45,710元人民币(7,367美元)。