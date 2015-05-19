中国投资：美国罗素投资与中国平安同意终止合资事业--消息人士

两位消息人士都要求匿名，因为谈判的敏感性。两人都不愿谈论交易价格。

罗素投资管理驻悉尼发言人拒绝立即就询问邮件给出评论，但表示公司将于晚些时候发布一份声明。

打给平安的多个电话都无人应答。

根据平安罗素在领英(LinkedIn)上提供的资料，这家合资公司成立于2011年3月，截至2015年3月时，管理的中国和海外客户资产总计达17亿美元。

消息人士称，罗素投资已经在中国新注册了一家全资外商投资企业，以继续进行投资。第一位消息人士称，这家新实体仍将采取先前的投资策略。

据上海市工商行政管理局网站上公示的信息，罗素投资咨询（上海）有限公司在2015年3月31日注册登记，注册资本是300万元人民币。（完）