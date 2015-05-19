欧元债市：公债收益率下跌，因央行官员称5月及6月将买进较多债券

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚周二表示，欧洲央行准备好在必要时采取进一步的行动，以实现让通胀率接近但低于2%的目标。

意大利 与西班牙10年期公债收益率 下跌12个基点，分别报1.80%与1.74%。葡萄牙10年期公债收益率 下滑11个基点，至2.34%。

指标德国10年期公债收益率 跌7个基点，至0.58%，脱离上周所及的高点，当时因通胀数据好于预期，意外引发公债卖压。其他高评级国家公债收益率也录得相似跌幅。

“他们(科尔的评论)显然暗示，欧洲央行在未来几个月将大力执行买债计划，没有显露出将收手的迹象，所以近期所看到部分解除仓位的情况可能开始逆转，”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示。(完)

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