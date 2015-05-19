欧元债市：公债收益率下跌，因央行官员称5月及6月将买进较多债券

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚周二表示，欧洲央行准备好在必要时采取进一步的行动，以实现让通胀率接近但低于2%的目标。
意大利 与西班牙10年期公债收益率 下跌12个基点，分别报1.80%与1.74%。葡萄牙10年期公债收益率 下滑11个基点，至2.34%。
指标德国10年期公债收益率 跌7个基点，至0.58%，脱离上周所及的高点，当时因通胀数据好于预期，意外引发公债卖压。其他高评级国家公债收益率也录得相似跌幅。
“他们(科尔的评论)显然暗示，欧洲央行在未来几个月将大力执行买债计划，没有显露出将收手的迹象，所以近期所看到部分解除仓位的情况可能开始逆转，”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 张若琪/张明钧)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-