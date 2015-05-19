路透基点：长地集团完成550亿港元的贷款

路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导指出，长江集团新创设的长地集团已经完成550亿港元(71亿美元)贷款，当中一笔364天期贷款将藉由发行债券进行再融资。

这笔融资案原先天期为三年，但在接获28家银行总计1,400亿港元的贷款承诺后，借款人在4月底时加入一笔364天期融资。

尽管银行界反应热烈，但借款人将三年期贷款部分缩减至400亿港元，导致28家银行明显缩手。消息人士称，担任三年期贷款联席牵头行的美银美林及汇丰控股，在150亿港元一年期贷款部分各承贷一半。

承贷三年期贷款的28家银行中，美银美林、汇丰控股、澳新银行(澳盛/ANZ)、中银香港、巴克莱、法国巴黎银行、花旗集团、星展银行(DBS)、高盛、恒生银行、摩根大通、瑞穗银行、National Bank of Abu Dhabi、华侨银行、以及新加坡大华银行各承贷14.285亿港元。

另外13家银行中，中国建设银行分别核贷10亿港元及5,530万美元，其余的12家银行各核贷1.8433亿美元，这12家银行分别为西班牙桑坦德银行、三菱东京日联银行、法国东方汇理银行、德意志银行、荷兰安智银行、Intesa Sanpaolo、莱斯银行(Lloyds Bank)、Natixis、Scotiabank、渣打银行、三井住友银行以及澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)。

本贷款已于4月30日签约。

三年期贷款的综合收益为110个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码95个基点。

本贷款由和记黄埔自行安排，原先要求贷款银行在3月初前核贷，每家银行核贷50亿港元，综合收益介于110-120个基点。但几周之后，长地集团鉴于有超过20家银行愿意提供额度，市场反应热络，因而将综合收益压低至110个基点。

这笔贷款将取代一笔550亿港元的过桥贷款，该笔过桥贷款是在1月7日由汇丰控股(核贷450亿港元)及美银美林(核贷100亿港元)提供，以支持亚洲首富李嘉诚集团的组织改造。

汇丰控股为组织改造的独家金融顾问；改造过后集团的地产资产将置于长地集团之下，长江和记实业则将管理港埠、电信、零售、能源、飞机租赁等等业务。

550亿港元的过桥贷款，是为了支应付给长江和记实业分拆地产业务的现金。(完)