表格：英国4月PPI产出物价较上年同期下跌1.7%，较前月升0.1%

重温稿-美国股市：逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
路透伦敦5月19日 - 英国国家统计局周二公布：
* 4月PPI产出物价较前月上升0.1%，较上年同期下跌1.7%(预估为按年下滑1.6%)
* 4月核心PPI产出物价较前月持平，较上年同期上涨0.1%(预估为按年上升0.1%)
* 4月PPI投入物价较前月上涨0.4%，较上年同期下跌11.7%(预估为按年下降11.5%)
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)：
产出物价(未经调整) 4月 3月 预估值
较上月(变动%) 0.1 0.1 (0.2) 0.2
较上年同期(变动%) -1.7 -1.7 (-1.7) -1.6
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.0 0.0 (0.0) 0.0
较上年同期(变动%) 0.1 0.1 (0.1) 0.1
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) 0.4 0.4 (0.3) 0.8
较上年同期(变动%) -11.7 -12.8(-13.0) -11.5
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) 0.8 -0.6 (-0.7)
较上年同期(变动%) -3.1 -4.2 (-4.5)
(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。