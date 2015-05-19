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货币新闻 | 2015年 5月 19日 星期二 16:38 BJT

表格：英国4月PPI产出物价较上年同期下跌1.7%，较前月升0.1%

路透伦敦5月19日 - 英国国家统计局周二公布：

* 4月PPI产出物价较前月上升0.1%，较上年同期下跌1.7%(预估为按年下滑1.6%)

* 4月核心PPI产出物价较前月持平，较上年同期上涨0.1%(预估为按年上升0.1%)

* 4月PPI投入物价较前月上涨0.4%，较上年同期下跌11.7%(预估为按年下降11.5%)

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)：

产出物价(未经调整) 4月 3月 预估值

较上月(变动%) 0.1 0.1 (0.2) 0.2

较上年同期(变动%) -1.7 -1.7 (-1.7) -1.6

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.0 0.0 (0.0) 0.0

较上年同期(变动%) 0.1 0.1 (0.1) 0.1

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) 0.4 0.4 (0.3) 0.8

较上年同期(变动%) -11.7 -12.8(-13.0) -11.5

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) 0.8 -0.6 (-0.7)

较上年同期(变动%) -3.1 -4.2 (-4.5)

(完) (编译 张若琪 审校 于春红)

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