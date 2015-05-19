更新版 1-中国汇市：人民币收盘小贬，午后美元反弹小幅提振购汇需求

* 人民币收盘小跌 * 中间价结束四连升逼近6.11关口 * 市场波动区间日渐收窄 * 方向性突破仍需大行出手 (新增收盘报价和评论) 路透北京/上海5月19日 - 人民币兑美元即期 周二收盘小贬，中间价结束四 连升并逼近6.11元关口。交易员称，市场交投沉闷依旧；新公布的银行结售汇逆差规模虽明 显收窄，但对汇市影响有限，午后国际美元 反弹小幅提振客盘购汇需求。 他们并表示，人民币波动区间日渐收窄，短期料延续6.20-6.21元区间窄幅震荡，要打 破目前箱体运行局面仍需要大行出手。 “外管局结售汇数据影响相对有限，个人认为午后人民币走贬，是受国际美元反弹影响 。”一中资行交易员表示，“人民币持续窄幅波动明显降低各方交投意愿，形成恶性循环， 都不做就更不会动。” 另一中资行交易员稍早前亦指出，要打破目前的箱体波动，需要大行提供方向指引。 相比汇市的波澜不惊，中国股市沪综指 周二放量收升3.13%至两周新高，并创近 四个月最大单日涨幅。 前述交易员称，从人民币汇率技术走势看，近期波动区间上下限都在收窄，有形成收敛 三角形迹象，未来或存一定的突破可能，“平稳走势维持时间越长，突破时候变动幅度就可 能越大。” 外管局公布的结售汇逆差数据较3月大幅收窄，缓解了人民币贬值预期。招商证券首席 宏观分析师谢亚轩认为，数据表明中国跨境资本流动和外汇市场供求出现明显改善，预计未 来逆差规模有望进一步收窄，甚至转为顺差。 数据显示，4月银行结售汇连续第九个月录得逆差，但1,062亿元人民币（等值173亿美 元）逆差规模较3 月的记录高点4,062亿元明显收窄。其中，银行代客结售汇逆差亦收窄至9 21亿元，为连续第八个月逆差，银行自身结售汇逆差141亿元。 国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际与名义有效汇率指数均出现小幅贬值，结 束此前10个月连升走势。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.92%至130.44，上月为环 比涨0.95%；人民币名义有效汇率指数微跌0.1%至125.94，上月环比为上涨2.01%。 全球汇市方面，欧元兑美元周二跌破1.12美元。欧洲央行(ECB)官员表示，该央行可能 采取进一步行动来平息欧元区公债收益率(殖利率)的剧烈波动和提振通胀，有可能向市场挹 注更多的欧元。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2066 6.2043 -0.04% 中间价 6.1098 6.1079 -0.03% 成交额 144亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大波 -1.59% (上限±2% 日高 日低 幅 ) 日内波动幅度(pips) 30 6.2037 6.2067 2015年来即期升贬值幅度 -0.04% 1年期美元/人民币掉期升水 1290 今日 上日 1年期NDF 6.2495/6.2545 6.2475 CNH即期 6.2064/6.2074 6.2049 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/张金栋；; 审校 杨淑祯/曾祥进)