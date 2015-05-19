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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 17:19 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘小贬，午后美元反弹小幅提振购汇需求

* 人民币收盘小跌
    * 中间价结束四连升逼近6.11关口
    * 市场波动区间日渐收窄
    * 方向性突破仍需大行出手

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京/上海5月19日 - 人民币兑美元即期 周二收盘小贬，中间价结束四
连升并逼近6.11元关口。交易员称，市场交投沉闷依旧；新公布的银行结售汇逆差规模虽明
显收窄，但对汇市影响有限，午后国际美元 反弹小幅提振客盘购汇需求。
    
    他们并表示，人民币波动区间日渐收窄，短期料延续6.20-6.21元区间窄幅震荡，要打
破目前箱体运行局面仍需要大行出手。
    
    “外管局结售汇数据影响相对有限，个人认为午后人民币走贬，是受国际美元反弹影响
。”一中资行交易员表示，“人民币持续窄幅波动明显降低各方交投意愿，形成恶性循环，
都不做就更不会动。”
    
    另一中资行交易员稍早前亦指出，要打破目前的箱体波动，需要大行提供方向指引。
    
    相比汇市的波澜不惊，中国股市沪综指 周二放量收升3.13%至两周新高，并创近
四个月最大单日涨幅。  
    
    前述交易员称，从人民币汇率技术走势看，近期波动区间上下限都在收窄，有形成收敛
三角形迹象，未来或存一定的突破可能，“平稳走势维持时间越长，突破时候变动幅度就可
能越大。”  
    
    外管局公布的结售汇逆差数据较3月大幅收窄，缓解了人民币贬值预期。招商证券首席
宏观分析师谢亚轩认为，数据表明中国跨境资本流动和外汇市场供求出现明显改善，预计未
来逆差规模有望进一步收窄，甚至转为顺差。
    
    数据显示，4月银行结售汇连续第九个月录得逆差，但1,062亿元人民币（等值173亿美
元）逆差规模较3 月的记录高点4,062亿元明显收窄。其中，银行代客结售汇逆差亦收窄至9
21亿元，为连续第八个月逆差，银行自身结售汇逆差141亿元。 
    
    国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际与名义有效汇率指数均出现小幅贬值，结
束此前10个月连升走势。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.92%至130.44，上月为环
比涨0.95%；人民币名义有效汇率指数微跌0.1%至125.94，上月环比为上涨2.01%。 

    全球汇市方面，欧元兑美元周二跌破1.12美元。欧洲央行(ECB)官员表示，该央行可能
采取进一步行动来平息欧元区公债收益率(殖利率)的剧烈波动和提振通胀，有可能向市场挹
注更多的欧元。 
 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：   
                                           今日           上日       升贬
             即期成交价格                6.2066         6.2043      -0.04%
                   中间价                6.1098         6.1079      -0.03%
             成交额                     144亿美元                      
  日内美元/人民币相对于中间价最大波  -1.59% (上限±2%     日高       日低
                                 幅         )                      
                 日内波动幅度(pips)         30          6.2037      6.2067 
             2015年来即期升贬值幅度       -0.04%                            
           1年期美元/人民币掉期升水        1290                        
                                                                   
                                           今日           上日         
              1年期NDF                6.2495/6.2545      6.2475        
                      CNH即期         6.2064/6.2074      6.2049        
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹/张金栋；; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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