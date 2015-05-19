台湾新债：印度信实工业20年美元零息债以5.0%定价--消息

路透台北5月19日 - 两位消息人士周二指出，印度信实工业(Reliance Industries) 将发行20年期美元零息债，满五年及之后每一年可开始赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)5.0%定价。
消息人士称，该债券将发行2亿美元，6月5日交割。
信实工业主要生产石化品、合成纤维、中间纤维、纺织品混纺纱线及聚酯棉等。该公司在印度的贾姆拉格尔(Jamnagar)也拥有石油提炼与石化品，生产多种产品，例如：石油、特种煤油、和液化石油气等。
路透暂时无法联络到信实工业对此评论。(完)
台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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