台湾新债：印度信实工业20年美元零息债以5.0%定价--消息

路透台北5月19日 - 两位消息人士周二指出，印度信实工业(Reliance Industries) 将发行20年期美元零息债，满五年及之后每一年可开始赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)5.0%定价。

消息人士称，该债券将发行2亿美元，6月5日交割。

信实工业主要生产石化品、合成纤维、中间纤维、纺织品混纺纱线及聚酯棉等。该公司在印度的贾姆拉格尔(Jamnagar)也拥有石油提炼与石化品，生产多种产品，例如：石油、特种煤油、和液化石油气等。

路透暂时无法联络到信实工业对此评论。(完)