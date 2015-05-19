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市场报道 | 2015年 5月 19日 星期二 16:48 BJT

全球贵金属：5月18日SPDR黄金持仓减少0.78%，iShares白银减少0.37%

路透5月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五减少0.78%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓下降0.37%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 23,092,235.7 5月18日 23,274,469.4 5月15日 -182,233.7 -0.78%

iShares 317,930,986.5 5月18日 319,125,799.0 5月15日 -1,194,812.5 -0.37%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完) (编译 张若琪 审校 张涛)

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