《中国债市每日综述》回购利率止跌现券一二级同步走弱，供给压力未减

* 资金价格止跌趋稳，现券收益率继续反弹

* 国开行五期新债亦走弱，结果高于预期

* 止盈盘及供给压力不减，空方暂占优势

* 关注回购利率走势，以及新债供给情况

路透上海5月19日 - 中国银行间债市周二现券一二级同步走弱，因资金价格跌势渐止，加之止盈盘和新债供给压力依旧，空方情绪暂时占优。利率互换市场上，各期限普涨，国债期货主力合约则明显下行。

国家开发银行 上午招标的五期债结果均高于预期，投标倍数也多在2倍上下，与此前相比，属略低水平。

上海一银行交易员称，主要回购利率止跌趋稳，加上新债供给压力仍在，今日现券收益率继续反弹，幅度在5个基点(bp)以上。“做空情绪总有些发泄。”

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价收益率 为3.9900%/3.9450%，上日尾盘为3.9000%/3.8700%。

华南一银行交易员并指出，近来国债、金融债例行招标较为密集，加上地方债又开始启动发行，供给偏多对债市形成一定压力。

据多位消息人士此前透露，2015年在中国财政部下达的置换债券限额内，将采用定向承销方式发行一定额度的地方政府债券，用于置换部分存量债务，定向发行部分将于8月底前全部完成。

据统计，本周国开行、农发行和进出口行均有不同期数的新债招标，财政部在周三和周五有两只国债发行；地方债方面，则有江苏省和新疆地方债先后启动发行。

另有银行交易员提到，资金价格在连续下行后出现止跌企稳势头，也可能增加市场谨慎情绪。

中金所五年期国债期货主力合约TF1509 收报97.890元人民币，较上日结算价下跌0.37%；10年期国债主力合约TF1509 收报96.560元，较上日结算价跌0.29%。

**回购利率低位趋稳**

银行间市场资金宽裕格局仍不改，主要回购利率涨跌互见，但波幅均有限；月内第二批新股申购启动，推升场内七天期资金需求，其价格亦略有上涨，而隔夜资金价格则继续微幅下行并步步趋近1%关口。

交易员称，除IPO外本周还面临缴税抽水，但流动性充沛格局短期难转变；资金利率方面企稳态势初现，除非后续进一步宽松政策出台，料将围绕目前点位窄幅震荡。

“打新影响七天融入量比较大，但是应该没有什么问题，因为各大行超储率比较高，现在也都在出钱，资金来说还是比较宽松的，”上海一银行交易员表示。

本周将有20只新股在沪深交易所进行IPO，网上申购日为周二至周四，其中今日有12只新股集中申购。

公开市场方面，中国央行周二仍无任何操作，至此空窗格局已持续逾一个月。资金面仍异常充沛，即便应对一个月两次的IPO也毫无压力，无需公开市场额外提供帮助。

对于隔夜资金利率，北京一券商交易员认为，关注其最终是否破1%的意义并不大，“只是形式上的意义罢了。”

最近一次银行间市场隔夜回购加权利率低于1%的情况，出现在2009年8月。

长期资金方面，一个月期以上的Shibor 继续走低，但幅度较上日有所收窄，一年期的shibor今日下滑幅度为5.6个基点(bp)，此前两日均为7个bp。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/林高丽)