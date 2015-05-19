中国证券：深交所将扩容深证成份指数样本股至500只,选样规则保持不变

路透北京5月19日 - 中国深圳证券交易所周二决定，于2015年5月20日对深证成份指数正式实施样本股扩容。扩容后，指数样本数量将从现有的40只扩大到500只，指数代码、指数简称、选样规则保持不变。
深交所网站新闻稿称，本次扩容后，深证成指的市场代表性将大幅提升。新样本股中主板公司199家，中小板公司211家，创业板公司90家，板块分布更为均衡。
新样本股的行业结构与深圳市场高度吻合，前四大权重行业为信息技术（20%）、可选消费（16%）、工业（16%）和金融地产（14%）。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%