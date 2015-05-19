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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 16:54 BJT

中国证券：深交所将扩容深证成份指数样本股至500只,选样规则保持不变

路透北京5月19日 - 中国深圳证券交易所周二决定，于2015年5月20日对深证成份指数正式实施样本股扩容。扩容后，指数样本数量将从现有的40只扩大到500只，指数代码、指数简称、选样规则保持不变。

深交所网站新闻稿称，本次扩容后，深证成指的市场代表性将大幅提升。新样本股中主板公司199家，中小板公司211家，创业板公司90家，板块分布更为均衡。

新样本股的行业结构与深圳市场高度吻合，前四大权重行业为信息技术（20%）、可选消费（16%）、工业（16%）和金融地产（14%）。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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