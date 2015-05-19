英国数据：4月CPI涨幅出现1960年以来的首次负值，因复活节假期提前

重温稿-美国股市：逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
去年复活节日期落在收集数据时间的中段，表示较高的价格推升了指数。
去年全球油价下跌以及食品价格下滑，导致世界各国通胀大幅下降。
ONS表示，过去四个月每个月的食品价格较上年同期下滑约3%，连续这么大幅下降前所未见。
但扣除能源、食品与菸酒的4月核心年通胀率下滑至0.8%，为2001年3月以来最低水平。
ONS周二公布的数据也显示，4月生产者产出物价较上年同期下滑1.7%，分析师预估下滑1.6%。
数据显示，英国3月房价较上年同期上升9.6%，2月上升7.4%。
其他英国房价指标也显示房价在2014年大部分时间放缓后，近几个月上涨提速。
ONS表示，伦敦房价上扬11.2%。(完)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。