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货币新闻 | 2015年 5月 19日 星期二 17:12 BJT

英国数据：4月CPI涨幅出现1960年以来的首次负值，因复活节假期提前

去年复活节日期落在收集数据时间的中段，表示较高的价格推升了指数。

去年全球油价下跌以及食品价格下滑，导致世界各国通胀大幅下降。

ONS表示，过去四个月每个月的食品价格较上年同期下滑约3%，连续这么大幅下降前所未见。

但扣除能源、食品与菸酒的4月核心年通胀率下滑至0.8%，为2001年3月以来最低水平。

ONS周二公布的数据也显示，4月生产者产出物价较上年同期下滑1.7%，分析师预估下滑1.6%。

数据显示，英国3月房价较上年同期上升9.6%，2月上升7.4%。

其他英国房价指标也显示房价在2014年大部分时间放缓后，近几个月上涨提速。

ONS表示，伦敦房价上扬11.2%。(完)

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